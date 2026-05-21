قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. تفاصيل وصور
ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات
إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن
مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
الرئيس السيسى يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري.. ويؤكد الروابط التاريخية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وضعت خطة متكاملة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والخبز والمواد البترولية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروض.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تتضمن استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية من خلال منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ "أهلاً بالعيد"، إلى جانب توفير الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن مديرية التموين نسقت مع الجهات المعنية لضمان انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام العيد، وتوفير الدقيق اللازم دون أي معوقات، مع متابعة يومية للمطاحن والمخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات وصرفه للمواطنين بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الكميات الكافية ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس مصالح المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بمديرية التموين والإدارات التموينية بالمراكز والأحياء، تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات الرقابية ستتكثف خلال فترة العيد على الأسواق والمحال التجارية والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على تسخير جميع إمكانيات المحافظة لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تليق بأهالي أسيوط، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تموينية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك وعلى رأسها الخط الساخن (114) لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

أسيوط مديرية التموين عيد الأضحى المبارك ضبط الأسواق السلع الغذائية المواد البترولية تكثيف الحملات الرقابية السلع الأساسية اللحوم والدواجن الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

المتهمون

خناقة على العفش.. ملابسات فيديو تضرر شاب من اعتداء والدته وزوجها عليه ببولاق

ارشيفية

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي ومدعم في حملات على التلاعب بأسعار الخبز

ارشيفية

ضربة جديدة لمافيا الدولار وضبط قضايا بـ11 مليون جنيه

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد