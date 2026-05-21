محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وضعت خطة متكاملة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والخبز والمواد البترولية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروض.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تتضمن استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية من خلال منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ "أهلاً بالعيد"، إلى جانب توفير الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن مديرية التموين نسقت مع الجهات المعنية لضمان انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام العيد، وتوفير الدقيق اللازم دون أي معوقات، مع متابعة يومية للمطاحن والمخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات وصرفه للمواطنين بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الكميات الكافية ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس مصالح المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بمديرية التموين والإدارات التموينية بالمراكز والأحياء، تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات الرقابية ستتكثف خلال فترة العيد على الأسواق والمحال التجارية والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على تسخير جميع إمكانيات المحافظة لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تليق بأهالي أسيوط، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تموينية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك وعلى رأسها الخط الساخن (114) لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.