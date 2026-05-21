خناقة على العفش.. ملابسات فيديو تضرر شاب من اعتداء والدته وزوجها عليه ببولاق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والدته وآخرين بالتعدى عليه بالضرب وسرقة محتويات الشقة سكنه بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بين طرف أول: الظاهر بمقطع الفيديو، مصاب بسحجات متفرقة، وشقيقه، وطرف ثان والدتهما، وزوجها، واثنان آخران، لرفض الطرف الأول السماح لوالدتهما بنقل المنقولات الخاصة بها من الشقة سكنهما عقب زواجها من آخر وتعديهما عليها ومحاولة منعها من دخول الشقة، ما دفع الطرف الثانى للتعدى على الظاهر بمقطع الفيديو وتقييده والإستيلاء على منقولات الشقة عنوة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.