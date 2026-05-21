ضربة جديدة لمافيا الدولار وضبط قضايا بـ11 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة جديدة لمافيا الدولار، ونجحت في ضبط قضايا بقيمة مالية تزيد على 11 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.