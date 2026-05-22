الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف

نضارة البشرة
هاجر هانئ

الصيف هو موسم الشمس والرحلات الشاطئية والأنشطة الخارجية. مع ذلك، قد يؤثر التعرض المتزايد لأشعة الشمس والحرارة والرطوبة سلبًا على بشرتك. 

 إليكِ الدليل الأمثل لروتين العناية بالبشرة الأمثل لفصل الصيف التي تُساعدكِ على الحصول على بشرة متألقة.

روتين العناية اليومية بالبشرة في الصيف 

١. غسول الوجه: استخدمي غسولًا لطيفًا
قد يؤدي حر الصيف إلى زيادة دهنية البشرة، مما يتسبب في انسداد المسام وظهور البثور. ابدئي روتينكِ باستخدام غسول لطيف رغوي يزيل الزيوت الزائدة والشوائب دون تجريد بشرتكِ من رطوبتها الطبيعية.


٢. التقشير: القليل يكفي
يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة والحفاظ على نعومة البشرة، ولكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى تهيجها، خاصةً مع التعرض لأشعة الشمس. اختاري مقشرًا لطيفًا وقومي باستخدامه مرة أو مرتين أسبوعيًا.


٣. التونر: توازن وانتعاش
يساعد التونر على موازنة درجة حموضة البشرة وإزالة أي شوائب متبقية. اختاري تونرًا خاليًا من الكحول يحتوي على مكونات مهدئة مثل البابونج أو الصبار للحفاظ على بشرتكِ هادئة ومنتعشة.


٤. السيروم: ترطيب ومضادات أكسدة

تتطلب العناية بالبشرة في الصيف ترطيبًا خفيفًا. استخدمي سيرومًا مرطبًا بحمض الهيالورونيك للحفاظ على بشرتكِ نضرة ورطبة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنكِ استخدام سيروم فيتامين سي لتوفير حماية مضادة للأكسدة وتفتيح بشرتكِ.


5. مرطب: خفيف وغير دهني
استبدلي مرطبكِ بمرطب خفيف ذي قوام جل خلال أشهر الصيف. ابحثي عن تركيبات غير كوميدوغينيك التي لا تسد المسام مع توفير الترطيب اللازم.


6. واقي الشمس: ضروري للغاية
الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة الصيفي هي وضع واقي الشمس. اختاري واقيًا واسع الطيف بعامل حماية 30 أو أعلى، وضعيه كل صباح، حتى في الأيام الغائمة. أعيدي وضعه كل ساعتين إذا كنتِ تقضين وقتًا في الهواء الطلق.


7. كريم العين: حماية البشرة الحساسة
البشرة حول عينيكِ حساسة للغاية ويمكن أن تتضرر بسهولة من الأشعة فوق البنفسجية. استخدمي كريمًا للعين مع عامل حماية من الشمس خلال النهار، وتركيبة مرطبة في الليل للحفاظ على هذه المنطقة محمية ورطبة.

المصدر: academicallderm

زيت الفرامل
فيات باندا 2028
