إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون

أكد الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، أن يوم عرفة يحمل مكانة عظيمة في الإسلام، ويُعرف بـ”يوم المباهاة” لما يتنزل فيه من رحمات ومغفرة على عباد الله.

يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا

وقال مؤمن الخليجي، خلال تصريحات ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى المصرية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد أفضل أيام الدنيا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام”.

وأوضح أن فضل هذه الأيام عظيم لدرجة أن العمل الصالح فيها يفوق الجهاد في سبيل الله، إلا لمن خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء.

لماذا سُمي يوم عرفة بـ”يوم المباهاة”؟

وأشار إلى أن يوم عرفة سُمي بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجاج الواقفين على جبل عرفات، فيقول: “انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا”، ثم يشهد ملائكته أنه قد غفر لهم.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا اليوم بأنه اليوم الذي يكون فيه الشيطان أذل وأحقر ما يكون، بسبب كثرة المغفرة والرحمة التي تتنزل على عباد الله.

الله أقسم بالعشر الأوائل ويوم عرفة

وأوضح إمام مسجد الحسين أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة في القرآن الكريم بقوله: “والفجر وليالٍ عشر”، كما أقسم بيوم عرفة ضمن قوله تعالى: “والشفع والوتر”.

وبيّن أن “الشفع” هو يوم النحر، بينما “الوتر” هو يوم عرفة، ما يعكس عظمة هذا اليوم ومكانته الخاصة.

نفحات إيمانية لا تُعوّض

وأكد الدكتور مؤمن الخليجي أن الله يمنح عباده نفحات إيمانية متكررة، داعيًا المسلمين إلى اغتنام يوم عرفة بالأعمال الصالحة والدعاء والتوبة، لأن هذه الأيام تمثل فرصة عظيمة لمحو الذنوب ونيل رضا الله.