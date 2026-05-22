رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة لا تعوض والطاعة جوهر مناسك الحج

أكد الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن العشر الأوائل من ذي الحجة تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله واغتنام النفحات الإيمانية، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين إلى استثمار هذه الأيام المباركة في الطاعات والأعمال الصالحة.

اغتنام نفحات الأيام المباركة

وقال حسن سليمان، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باغتنام هذه الأيام المباركة، مؤكدًا أن كل لحظة تمر من عمر الإنسان لن تعود مرة أخرى، لذلك يجب استثمارها في الطاعة والعبادة.

فلسفة مناسك الحج والانقياد لأوامر الله

وأوضح أن مناسك الحج تحمل حكمًا عظيمة، لكن المقصد الأساسي منها هو الانقياد والطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، سواء أدرك الإنسان الحكمة كاملة أم لا.

وأضاف أن رمي الجمرات يرمز إلى رجم الشيطان ورفض وساوسه، مؤكدًا أن المؤمن ينقاد لأوامر الله ورسوله دون تردد، حتى وإن كانت الحكمة من بعض الشعائر غير واضحة بشكل كامل.

قصة ماء زمزم وبركته

وتحدث رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق عن قصة ماء زمزم، موضحًا أنها بدأت عندما ترك سيدنا إبراهيم السيدة هاجر وابنها إسماعيل في وادٍ غير ذي زرع، فنفد الماء وبدأت السيدة هاجر تسعى بين الصفا والمروة بحثًا عن الماء حتى فجر الله ماء زمزم من تحت قدمي سيدنا إسماعيل.

وأشار إلى أن السيدة هاجر قالت “زم زم” لتحيط الماء وتحفظه، مضيفًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “لو لم تقل زم زم لكانت عينًا معينًا”.

إعادة اكتشاف بئر زمزم

كما استعرض حسن سليمان قصة إعادة اكتشاف بئر زمزم في عهد عبد المطلب، جد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد رؤيا متكررة أمرته بحفر البئر حتى تفجرت المياه من جديد، لتظل زمزم منذ ذلك الحين تسقي الحجاج والمعتمرين حتى اليوم.