الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

«الصناعة» تستهدف جذب استثمارات فرنسية جديدة وتوطين التكنولوجيا لدعم توسع المنتج المصري عالميًا

وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع  عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لجذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، وتيسير نفاذ الشركات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس أحمد العصار، رئيس لجنة الصناعة بالغرفة.

وتناول الاجتماع جهود الغرفة في تنظيم بعثات طرق الأبواب بهدف تعريف الشركات الفرنسية بفرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعة في مصر، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرفة في دعم الشركات المصرية المشاركة في معرض سيال باريس وهو المعرض الدولي الأبرز في العالم للصناعات الغذائية، حيث يجمع المعرض آلاف العارضين والمشترين والمتخصصين لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على التعاون مع الغرفة لدورها في تعزيز الأواصر بين مجتمعي الأعمال في مصر وفرنسا وتوفير الدعم للشركات الفرنسية والمصرية، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية المشتركة لفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أهمية دور لجنة الصناعة بالغرفة في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية ونقل وتوطين التكنولوجيا الفرنسية في الصناعة المحلية، إلى جانب جذب الشركات الفرنسية لدخول السوق المصري أو تشجيع الشركات الفرنسية العاملة في مصر على التوسع.

وأضاف هاشم أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، ودعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ومن جانبه، أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، حرص الغرفة على تشجيع المزيد من الشركات الفرنسية لا سيما الصغيرة والمتوسطة على ضخ استثمارات جديدة في مصر، ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية وتعزيز فرص التصدير للخارج، لافتاً إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة وفي مقدمتها لجنة الصناعة تقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية.

