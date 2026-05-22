مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق

قال توم واريك النائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن المؤشرات الحالية بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تبدو متناقضة، خاصة بعد ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر إيراني حول عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، بالتزامن مع تأجيل زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، موضحا أن الجانب الباكستاني يلعب دورًا في الوساطة لكنه ينتظر تلميحات أوضح من إيران بشأن تقليص الفجوات تدريجيًا.

وأضاف واريك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المسئولين الباكستانيين يحاولون الدفع نحو تسريع الاستجابة الإيرانية لما تطرحه الولايات المتحدة ووزارة الدفاع الأمريكية، مؤكدًا أن الفجوة بالفعل «تتقلص»، لكن ذلك لا يعني الاقتراب من اتفاق نهائي، كما أن التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران تعكس تمسك كل طرف بموقفه الحالي، رغم استمرار محاولات الوساطة السياسية والدبلوماسية.

وأوضح النائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي أن الحديث الدائر حاليًا لا يتعلق باتفاق شامل، وإنما بإمكانية توقيع «إطار للنوايا» بين الطرفين، وهو مستوى أقل من الاتفاق الكامل، لافتا إلى أن الخطوة الأولى تتطلب جمع المفاوضين على طاولة واحدة، بما يسمح للدبلوماسيين في العاصمتين بسماع وجهات النظر بشكل مباشر والعمل على بناء تفاهم متسق بين الجانبين.

وأكد «واريك» أن الوصول إلى تفاهم حقيقي يتطلب من صناع القرار في الولايات المتحدة وإيران التخلي عن الشكوك المتبادلة، وبناء قدر أكبر من الثقة السياسية، مضيفا أن وجود العديد من الوسطاء بين الطرفين قد يساعد في تقريب وجهات النظر، لكنه شدد على أن نجاح أي تفاوض مرهون بوجود تواصل مباشر وإرادة سياسية واضحة للوصول إلى حل مشترك.