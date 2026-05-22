وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ممثلا عن شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها (شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة ) وشركة ترانس آي تي الذراع التكنولوجي لوزارة النقل بهدف التعاون في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء بهدف تطوير الخدمات الرقمية لتلك الشركات، إضافة الى تحسين تجربة العملاء، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة.

وكذلك تنفيذ أعمال مركز خدمة العملاء والكول سنتر للحجز والرد على شكاوى العملاء ورفع كفاءة التشغيل والإدارة بها وقام بالتوقيع كل من الاستاذ الدكتور  عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واللواء مهندس عمرو ثروت العضو المنتدب التنفيذي لشركة ترانس آي تي .

تقديم خدمات فنية لاستضافة التطبيقات الإلكترونية الخاصة

كما تتضمن الاتفاقية تدريب العاملين بخدمة العملاء وغرف التحكم والسيطرة التابعة لشركات نقل الركاب، والتعاون في تقديم خدمات فنية لاستضافة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بالإضافة الى  تقديم الحلول التقنية والاستشارات الفنية في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت شركة ترانس آي تي بإعداد دراسات واستشارات فنية لتنفيذ وتركيب كاميرات وحساسات ذكية داخل الأتوبيسات لعد أعداد الركاب، بالتعاون مع شركات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية.

التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية في مختلف قطاعات النقل

وأكد الوزير خلال مراسم التوقيع علي أهمية التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية في مختلف قطاعات النقل، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات  ، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية مشيرا الى الاهمية  الكبيرة  لتنوع وسائل الدفع ما بين شبابيك التذاكر ووسائل الدفع الحديثة عبر الهاتف المحمول والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر لاتوبيسات نقل الركاب بالشركات الثلاثة.

