محافظات

مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تتابع تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية

الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ، تنفيذ مشروعاتها الحيوية التي تستهدف تحسين شبكة الطرق وتعزيز عوامل الأمان المروري، بما ينعكس بشكل مباشر على خدمة المواطنين ودعم حركة التنمية.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمحافظة الإسماعيلية.

فقد أعلنت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية استمرار تنفيذ مشروعات الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء المحور التبادلي لمدينة القنطرة غرب، بديل طريق المعاهدة، على ترعة بورسعيد بطول ١،٥ كم شاملًا كوبري سيارات بطول ٢٤ متر وعرض ١٠ متر ما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل، ويصل المحور الجديد إلى إدارة المرور والمستشفى العام ومجمع المحاكم والموقف الرئيسي بالمدينة، فضلاً عن كونه الطريق المؤدي من وإلى سوق الجملة الجديد (الوكايل).

ويعتبر المشروع تنفيذًا لرؤية الدولة بشأن إنشاء محاور مرورية تؤدى إلى سهولة حركة المركبات والمواطنين وخدمة التوسعات العمرانية وحركة التجارة وتم تنفيذ أعمال الرصف وفق أعلى المعايير الفنية.

كما شملت الأعمال تنفيذ حائط ساند لتأمين جسور الترعة أمام سوق الوكايل، في خطوة مهمة لتعزيز السلامة والحفاظ على البنية الإنشائية للطريق، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية.

وفي سياق متصل، شهد محور شارع فايد الجديد بمركز ومدينة فايد طفرة ملحوظة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة وإنشاء الأرصفة بطول كيلومتر مزدوج، بداية من كوبري ترعة السويس وحتى طريق القناة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتواصل مديرية الطرق والنقل جهودها حاليًا في استكمال أعمال التوسعة بطريق القناة عند تقاطع فايد الجديد بطول ٣٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو ٩٥٪، تمهيدًا للانتهاء الكامل من المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تتابع المديرية تنفيذ أعمال التطوير و الرصف بالشارع التجاري، بالإضافة لتنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بطريق البلاچات وإيجاد مساحات للانتظار إلى جانب أعمال إعادة الشيء لأصله بعدد من الشوارع.

وتؤكد مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة، تحت إشرافها المباشر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة، ويعكس دورها المحوري في دعم خطط التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

