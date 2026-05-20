المحافظ هيجيلك.. فوزي يبحث شكاوى ومطالب أهالي عزبة البرج بدمياط

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، شكاوى ومطالب المواطنين ، خلال لقائه معهم اليوم بمقر الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ، وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها " المحافظ هيجيلك " والتي تهدف إلى خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة من خلال انتقاله كل أسبوع إلى المراكز والمدن لبحث مطالبهم والاستماع إلى احتياجاتهم ، للتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى الديوان العام بمدينة دمياط.

وقد جاء لقاء اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و على البيومي رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، و ممثلى القطاعات المختلفة المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين.

وحرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على الاستماع إلى المواطنين وبحث مطالبهم مع المعنيين خلال اللقاء ، وقام بتسليم نماذج و بيانات صلاحية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء.



قنوات اتصال مع المواطن



وأكد محافظ دمياط، حرص المحافظة على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم .



المركز التكنولوجى



ونوهت محافظة دمياط، إلى أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه و سرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.