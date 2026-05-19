جولة مفاجئة لمدير "تعليم دمياط" بمركز توزيع أسئلة "إدارة الزرقا"

​أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ياســر عمـاره، جولة تفقدية مفاجئة ، شملت مركز توزيع أسئلة امتحانات صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية، وذلك للوقوف على الإجراءات المتبعة وضمان وصول مظاريف الأسئلة إلى اللجان في توقيتاتها المقررة، استمراراً للجولات الميدانية لضمان انضباط ماراثون امتحانات نهاية العام.

​وأكد "عمـاره" أن جميع مدارس إدارة الزرقا تسلمت مظاريف الأسئلة الخاصة بها في المواعيد المحددة، وسط تدابير تنظيمية مشددة دون أي معوقات.

الالتزام داخل المدارس

​ووجه "وكيل الوزارة" بضرورة الالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير إضاءة وتهوية جيدة داخل اللجان لدعم الراحة النفسية والجسدية للطلاب، مشدداً على منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان للطلاب والملاحظين على حد سواء، ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.

المتابعة اللحظية

​مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية اللحظية من قِبل القيادات التعليمية وموجهي المواد طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري وتذليل أي عقبات قد تطرأ بشكل عاجل.