الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بورسعيد ترفع الطوارئ قبل العيد.. ضبط 750 كيلو لحوم فاسدة وانتظام الامتحانات والخدمات

بورسعيد تواصل تحركات العمل التنفيذي.. ضربات تموينية موجعة، حراك طبي، انتظام للامتحانات
محمد الغزاوى

شهدت مديريات بورسعيد الخدمية نشاطاً ميدانياً وإدارياً مكثفاً وموسعاً، ركز على تأمين صحة وغذاء المواطن، متابعة سير العملية التعليمية، دعم الشباب تكنولوجياً، وتفقد الرقعة الزراعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الرضا

 مديرية التموين والتجارة الداخلية - إحباط "مجزرة غذائية" وسقوط أكثر من ثلاثة أرباع طن لحوم فاسدة:


شنت المديرية حملة رقابية مكبرة استهدفت معامل تحضير المأكولات ومحال بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط أكثر من ٧٥٠ كيلو جرام من اللحوم الفاسدة (زبدة مجهولة المصدر، لحوم حواوشي متغيرة الخواص، وسجق وطيور مجهولة المصدر) قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ الفوري على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على الصحة العامة.

 مديرية الشئون الصحية - حراك طبي واستعدادات قصوى لاستقبال عيد الأضحى:


عقدت الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة، اجتماعاً موسعاً بمديري الإدارات الفنية لمناقشة آليات تطوير الأداء وتذليل العقبات، مع التشديد على الجاهزية الكاملة لعيد الأضحى بتوفير الأمصال والطعوم بكافة المنافذ، وتأمين المخزون الاستراتيجي لأكياس الدم للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

 الهيئة العامة للرعاية الصحية - جولات ميدانية مكثفة لضمان جودة الخدمات الطبية:
 

بتكليف من الدكتور إسماعيل الحفناوي، أجرت الدكتورة نهى الدغيدي وقيادات الفرع جولة تفتيشية موسعة بمركز "الجوهرة" ووحدة "الـ5000" لمتابعة انتظام العمل بالعيادات والطوارئ والصيدليات، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى، مع الاستماع المباشر للمنتفعين لقياس مدى رضاهم عن الخدمة.

مديرية التربية والتعليم - هدوء وانتظام تام بامتحانات صفوف النقل لليوم الثالث:


أكد الأستاذ محمود بدوي، وكيل الوزارة، انتظام سير الامتحانات لأكثر من ١٠٦ ألف طالب وطالبة بـ ٣٥٢ مدرسة على مستوى المحافظة دون رصد أي شكاوى، وسط متابعة لحظية من غرف العمليات لتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب بمختلف المراحل (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية).

 مديرية الشباب والرياضة - دعم وتمكين تكنولوجي للشباب لربطهم بسوق العمل:
 

 شارك الدكتور محمد عبد العزيز المحضر بفعاليات “Expert Talks with VOIS” بالتعاون مع "كرياتيفا بورسعيد"، بهدف تعزيز وعي الشباب بالفرص التكنولوجية الحديثة وربطهم بمتطلبات سوق العمل المستقبلي، مؤكداً أهمية الانفتاح على مجالات التحول الرقمي كاستثمار حقيقي في طاقات الشباب.

 مديرية الزراعة - متابعة ميدانية مكثفة للزراعات الصيفية:


• بتكليف من الدكتور حسني عطية، وكيل الوزارة، كثفت إدارة الضواحي الزراعية جولاتها الميدانية للمرور على الزراعات الصيفية بزمام جمعيات الائتمان، لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين ومتابعة جودة ونمو المحاصيل الزراعية.

 

واكدت محافظة بورسعيد أن كافة المديريات والأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق وبشكل متكامل كخلية نحل، لتقديم أفضل الخدمات وتأمين احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الحياة على أرض المدينة الباسلة.

