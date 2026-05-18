محافظ بورسعيد يتفقد موقع إنشاء ازدواج كوبري منطقة الحرفيين ببورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، موقع إنشاء مشروع ازدواج كوبري منطقة الحرفيين بمدينة بورفؤاد ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

رافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق.

أبو ليمون يوجه بسرعة الانتهاء من الاعمال الفنية اللازمة تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ المشروع

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد طبيعة الموقع ومقترحات تنفيذ المشروع، موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال الفنية اللازمة تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ بما يسهم في دعم شبكة الطرق وتحقيق الانسيابية المرورية بالمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروع ازدواج الكوبري يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الحيوية بما يحقق الربط بين المناطق المختلفة ويحد من التكدسات المرورية، خاصة بالمناطق الصناعية والخدمية.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع مع مراعاة تحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد.