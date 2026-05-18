الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الزراعة من الجزائر: مصر تقود معركة الأمن الغذائي في أفريقيا

علاء فاروق، وزير الزراعة
علاء فاروق، وزير الزراعة
شيماء مجدي

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفقة السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة الجزائري، في افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، والذي ينعقد بالعاصمة الجزائرية، تحت شعار: "تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل"، وذلك بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الوفود الرسمية والدبلوماسية.


وجاءت مشاركة مصر كضيف شرف لهذه الدورة، إلى جانب دولتي النيجر وموريتانيا، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والجزائر الشقيقة، وتجسيداً للرؤية المشتركة نحو تفعيل التكامل القاري وبناء سلاسل إنتاج إقليمية قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية.

وعقب مراسم الافتتاح، تفقد السيد علاء فاروق ونظيره الجزائري أجنحة المعرض، الذي يشهد هذا العام مشاركة دولية واسعة تضم 247 علامة تجارية عالمية، كما شهد الجناح المصري إقبالاً كبيراً وإشادة واسعة من الوفود المشاركة، حيث استعرضت الشركات المصرية الكبرى الرائدة أحدث تقنياتها ومنتجاتها في مجالات التنمية، الاستصلاح، والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

والتقى وزير الزراعة بالعارضين والمستثمرين المصريين والجزائريين، مستمعاً إلى رؤاهم حول سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، كما أعرب عن فخره بالنجاح الملموس والسمعة المتميزة التي تتمتع بها المنتجات والشركات المصرية في الأسواق الدولية، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للمستثمرين المصريين في الخارج لزيادة الصادرات الزراعية ونقل الخبرات الوطنية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الفعاليات، نقل السيد علاء فاروق تحيات القيادة السياسية المصرية وتمنياتها لدولة الجزائر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى الروابط الأخوية الراسخة بين مصر والجزائر، كما أكد أن التعاون الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسيادة الغذائية للبلدين.
وأشار الوزير في كلمته الى النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن الغذائي، والاعتماد على الابتكار الزراعي، والتقنيات الحديثة في الري، والتقاوي عالية الإنتاجية لمواجهة التغيرات المناخية والشح المائي.

تحقيق تكامل زراعي وصناعي حقيقي يضمن رفاهية شعوب القارة

وشدد "فاروق" على حرص الدولة المصرية على نقل خبراتها الناجحة للأشقاء في القارة السمراء، ودعم كافة المبادرات الإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، لافتا الى أن التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة التي يواجهها العالم تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الدول الأفريقية والعربية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق تكامل زراعي وصناعي حقيقي يضمن رفاهية شعوب القارة واستقلال قرارها الغذائي.

سيارات ‏SUV‏ زيرو
