وزير الزراعة: الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها

شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في انطلاق فعاليات قمة مشروع SEEDS PRIMA Egypt Summit تحت عنوان "الحوار حول سياسات غذائية مستدامة" بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وشارك في الفعاليات الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور احمد ابوالغيط مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة بين البحث العلمي وصناعة السياسات لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد.



وفي كلمته، نقل رئيس مركز بحوث الصحراء تحيات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أهمية القمة باعتبارها منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، والمتمثل في تعزيز استدامة سلاسل إمداد الحبوب، وبناء نظم غذائية مستدامة قادرة على مواجهة الأزمات والتغيرات العالمية.

وأكد شوقي، أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال تعزيز الإنتاجية المحلية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في استصلاح الأراضي، وتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة والممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتزايدة.



واضاف رئيس مركز بحوث الصحراء، أن موضوعات القمة تتكامل مع رؤية مصر 2030، التي تضع تحقيق الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء قطاع زراعي حديث يقوم على تعظيم القيمة المضافة، وتحسين كفاءة الإنتاج، وخفض الفاقد، ودعم الابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار شوقي إلى أن مصر حققت طفرات إنتاجية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تجاوز إنتاج مصر القمح 10 ملايين طن سنويًا، بينما يبلغ إنتاج الذرة الشامية نحو 7.5 مليون طن، ويحقق الأرز اكتفاءً ذاتيًا بإنتاج يقارب 5 ملايين طن، وذلك بفضل التوسع الأفقي والرأسي، وتطوير نظم الري، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية.

وأضاف أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مرونة سلاسل القيمة للحبوب، من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف البيئية المتغيرة، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتحسين كفاءة نظم التخزين والنقل والتداول.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء أن البحث العلمي الزراعي يمثل حجر الزاوية في جهود التطوير، لافتًا إلى حرص وزارة الزراعة على تعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والشركاء الدوليين لتحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية تدعم المزارعين ومتخذي القرار وتسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح أن مشروع “SEEDS” يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البحث العلمي والحوار السياسي، من خلال إتاحة منصة لتبادل المعرفة وبناء السياسات القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وفي ختام كلمته، أكد شوقي التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم مخرجات القمة والبناء على توصياتها، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق نظم غذائية مستدامة وآمنة، وتعزيز جهود الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر والمنطقة.