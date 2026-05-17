قرار صيني عاجل يقلب موازين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟

محمود نوفل

وافقت  الصين على شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028  حسب ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان أن بكين وافقت على معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن نقص المعادن الأرضية النادرة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقا على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

كان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت لاحق ؛ أن ملف تايوان يمثل الأولوية القصوى والأكبر للرئيس الصيني منذ أن عرفه قبل 12 عاما.

وقال ترامب : الصين لن تتجرأ على اتخاذ أي إجراء ضد تايوان خلال فترة وجودي في السلطة وهناك من داخل تايوان من يريد الاستقلال وهذا أمر محفوف بالمخاطر

وأضاف: أعتقد أن الصين قد تفعل شيئا إزاء تايوان في حال لم أكن موجودا وسيكون من الجيد لكل من تايوان والصين أن يهدئا الأمور قليلا

وتابع: أعتقد أن الصين قد تفعل شيئا إزاء تايوان في حال لم أكن موجودا والرئيس الصيني كان لطيفا للغاية في تعامله مع ملف إيران ومضيق هرمز.

وقال : أود أن أرى الجميع الذين يصنعون الرقائق في تايوان ينتقلون إلى أمريكا. ونحن نتفوق على الصين بفارق كبير في سباق الذكاء الاصطناعي وسننتصر فيه.

وأكمل : الرئيس شي كان متفاجئا جدا من مدى تقدمنا في مجال الذكاء الاصطناعي .و عندما بدأ هذا المجال كانوا قد حققوا تقدما هائلا لكن الآن نحن متقدمون عليهم بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي

وأضاف : لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس شي ومع الصين.  ومسألة تزويد تايوان بأسلحة أمريكية بقيمة 12 مليار دولار معلقة في الوقت الحالي

وتابع : إذا أرادت الصين تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية فعلى بكين بناء مصانع في الولايات المتحدة وتوظيف الأمريكيين .والصين قد تشتري 750 طائرة من طراز بوينغ

وقال ترامب : كنا فعلا قريبين من إطار اتفاق لا سلاح نووي وكانوا سيعطوننا الغبار .وكلما عقدوا اتفاقا في اليوم التالي يتصرفون وكأنه لم نتحدث عن ذلك. إنهم مجانين وبسبب ذلك لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي

وأضاف ترامب لـ"فوكس نيوز": أبلغت بكين أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة في ملف إيران أو في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، مشيرا إلى أن الصين تعتمد على مضيق هرمز لتأمين 40% من إمداداتها النفطية.

وواصل تصريحاته قائلا : أحبطت محاولات إيرانية لصنع سلاح نووي مرتين ولو امتلكته لاستخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط.


وواصل : كنت مستعدا لقبول وصول سعر النفط إلى 200 دولار لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سيستخدمونه حتما ضدنا والخطر النووي الإيراني كان سيستهدف إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا.

