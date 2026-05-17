نقيب الزراعيين: "الدلتا الجديدة" ملحمة مصرية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي وبناء مستقبل زراعي متكامل
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
نقيب الزراعيين: إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر لتحقيق أعلى إنتاجية وتوفير ملايين فرص العمل

محمد البدوي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدولة تتجه إلى إعادة تنظيم الخريطة الزراعية بما يحقق أعلى كفاءة إنتاجية لكل نوع من الأراضي، من خلال التوسع في الأراضي الجديدة وزراعتها بمحاصيل مناسبة لطبيعتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الأراضي الجديدة يتم توجيهها لزراعة محاصيل مثل بعض النباتات البستانية والفاكهة والبطاطس المخصصة للتصدير أو السوق المحلي، بينما يتم التركيز في الأراضي القديمة على المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، نظرًا لارتفاع إنتاجيته في تلك المناطق مقارنة بالأراضي الجديدة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه، بما يضمن رفع الإنتاجية الإجمالية وتحقيق أمن غذائي مستدام.


وأضاف نقيب الزراعيين أن مشروع “الدلتا الجديدة” يمثل نموذجًا للتنمية الزراعية المتكاملة، مؤكدًا أن الدولة أعلنت عن حجم استثمارات يقدر بنحو 800 مليار جنيه، يتم توجيهها لتطوير البنية التحتية واستصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان.

ولفت إلى أن هذه المشروعات توفر فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة، موضحًا أنه وفقًا للتقديرات، يمكن أن يساهم كل فدان في توفير فرصة عمل مباشرة، بما يعني خلق ما بين 1.5 إلى 2 مليون فرصة عمل مرتبطة بالزراعة والصناعات والخدمات الداعمة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالبعد المجتمعي للمشروعات القومية، ليس فقط من حيث الإنتاج الزراعي، ولكن من حيث تأثيرها على حياة المواطنين وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.


وأشار إلى أن المشروع يتضمن منظومة متكاملة لنقل وتوزيع المياه تعتمد على مسارين رئيسيين، أحدهما شمالي والآخر شرقي، لضمان وصول المياه بكفاءة إلى مختلف مناطق الاستصلاح.


واختتم بالتأكيد على أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة لبناء قطاع زراعي حديث قائم على التخطيط العلمي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

رئيس جامعة القاهرة يتفقد محطة التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة لمتابعة التشغيل ورفع كفاءة المحطة

مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بعين شمس يبحث خطط التطوير والتشغيل

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

