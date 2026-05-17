رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 نصائح لحماية سيارتك من الطقس الحار

صبري طلبه

تتعرض السيارات خلال فصل الصيف إلى بضع الضغوط نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، خاصة في المناطق التي تشهد طقسًا حارًا لفترات طويلة، ولا يقتصر تأثير الحرارة المرتفعة على المقصورة الداخلية فقط، بل يمتد إلى عدد من الأجزاء الميكانيكية والأنظمة الأساسية التي قد تتأثر بشكل مباشر مع الاستخدام المستمر. 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.

فحص نظام التبريد

يعد نظام التبريد من أكثر الأجزاء تأثرًا بدرجات الحرارة المرتفعة، إذ يعتمد المحرك بشكل أساسي على كفاءة دورة التبريد للحفاظ على درجة حرارة التشغيل الطبيعية.

ويؤدي انخفاض مستوى سائل التبريد أو وجود خلل في الردياتير إلى زيادة احتمالات ارتفاع حرارة المحرك، خاصة أثناء القيادة لمسافات طويلة أو في الازدحام.

ولهذا ينصح بالمتابعة الدورية لمستوى سائل التبريد والتأكد من عدم وجود تسريبات أو انسدادات داخل النظام، بالإضافة إلى فحص المراوح المرتبطة بتبريد المحرك لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة خلال الطقس الحار.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

يسهم التعرض المستمر لأشعة الشمس في تراجع حالة بعض المكونات الداخلية للسيارة مع مرور الوقت، خصوصًا الأجزاء البلاستيكية والمقاعد ولوحة القيادة، كما قد يؤدي ارتفاع الحرارة داخل المقصورة إلى تلف بعض الخامات أو تغير لونها تدريجيًا.

ويفضل في هذه الحالات ركن السيارة في أماكن مظللة قدر الإمكان، أو استخدام أغطية الحماية والزجاج العاكس لأشعة الشمس، للمساعدة على تقليل درجات الحرارة داخل السيارة والحفاظ على حالة المقصورة لفترات أطول.

الإطارات والأجواء الحارة

ترتفع درجة حرارة الإطارات بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، خاصة عند القيادة لمسافات طويلة وعلى الطرق السريعة، وقد يؤدي ارتفاع الضغط داخل الإطار إلى زيادة احتمالات التآكل أو التلف، وهو ما يجعل الفحص الدوري لضغط الهواء من الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة القيادة، كما ينصح بمراجعة حالة الإطارات والتأكد من عدم وجود تشققات أو علامات تآكل واضحة.

مكيف السيارة 

يمثل نظام التكييف عنصرًا أساسيًا خلال الصيف، خاصة مع الاستخدام اليومي لفترات طويلة، ويؤدي ضعف كفاءة التبريد إلى زيادة الضغط على بعض أنظمة السيارة، لذلك ينصح بفحص مستوى غاز المكيف والتأكد من سلامة الفلاتر والمراوح المرتبطة بالنظام.

الصيانة الدورية

تسهم الصيانة المنتظمة في تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن الطقس الحار، خاصة مع متابعة الزيوت والسوائل وعمليات الفحص المرتبطة بالمحرك والإطارات وأنظمة التبريد، كما تساعد المتابعة الدورية على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل تطورها إلى أعطال أكبر قد تؤثر على أداء السيارة أو سلامة القيادة.

