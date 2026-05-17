الرؤية أعلنت رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في مصر والسعودية والإمارات وعُمان

استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد 17 مايو 2026، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وذلك عقب صلاة المغرب، لتحديد بداية شهر ذو الحجة وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة غدا الاثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه بناءا على هذه الرؤية، فإن وقفة عرفات لعام 1447هـ ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.

رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

وأعلنت السعودية غدا غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو الجاري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وبناءا على ذلك فإن غدا الاثنين هو بداية شهر ذي الحجة وأن يكون عرفة يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

رؤية الهلال في الإمارات

كما أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء اليوم وذلك بعد الاطلاع على نتائج الترائي وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء و"الشوّيفه" في أنحاء الدولة، عبر منظومة المراصد المعتمدة التي تشرف عليها المؤسسات والمراكز المتخصصة في علوم الفضاء والفلك.

ووفق البيان الإماراتي ؛ فقد جاء ذلك بالتعاون مع "شوّاف الختم" التابع لمركز الفلك الدولي، و"شوّاف دبي" بالتعاون مع دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، و"شوّاف الشارقة" بالتعاون مع مجمع الشارقة للفضاء والفلك.

وذكر المجلس أنَّ أعمال تحري الهلال جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الضوابط الشرعية، وتستفيد من أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة إجراءات التحري وموثوقية نتائجها، ويجسد منهجية الدولة في توظيف العلوم والتقنيات الحديثة، والاستفادة منها في خدمة الإنسان.

وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية للهلال؛ فقد أعلن المجلس أنَّ يوم غدٍ الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وأنَّ يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت سلطنة عمان، ثبوت رؤية الهلال، وغدًا غرة ذي الحجة، والأربعاء بعد القادم عيد الأضحى.