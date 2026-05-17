الإمارات تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء اليوم وذلك بعد الاطلاع على نتائج الترائي وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء و"الشوّيفه" في أنحاء الدولة، عبر منظومة المراصد المعتمدة التي تشرف عليها المؤسسات والمراكز المتخصصة في علوم الفضاء والفلك.

ووفق البيان الإماراتي ؛ فقد جاء ذلك بالتعاون مع "شوّاف الختم" التابع لمركز الفلك الدولي، و"شوّاف دبي" بالتعاون مع دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، و"شوّاف الشارقة" بالتعاون مع مجمع الشارقة للفضاء والفلك.



وذكر المجلس أنَّ أعمال تحري الهلال جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الضوابط الشرعية، وتستفيد من أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة إجراءات التحري وموثوقية نتائجها، ويجسد منهجية الدولة في توظيف العلوم والتقنيات الحديثة، والاستفادة منها في خدمة الإنسان.

وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية للهلال؛ فقد أعلن المجلس أنَّ يوم غدٍ الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وأنَّ يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.