مصدر إسرائيلي يتوعد سفن أسطول الصمود: سننقل المشاركين إلى سجن عائم

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي بأن جيش الاحتلال سيسيطر على سفن أسطول الصمود ، مشيرا إلى أنه سيتم نقل المشاركين إلى سجن عائم.

كان "أسطول الصمود العالمي"، انطلق من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة.

وقال عدد من أعضاء الأسطول المشاركين، بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانج، ونتاليا ماريا، إن المشاركين سيواصلون تحركاتهم رغم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للعنف ضد القوافل البحرية السلمية.

من جهته، قال سعيد أبو كشك إن "إسرائيل" لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مبينا أن نشطاء أسطول الصمود قرروا المضي قدما في رحلاته لكسر الحصار عن غزة بعد أخذ كل ما حدث في فلسطين خلال السنوات الماضية بعين الاعتبار.

وأوضح أن 54 سفينة انطلقت من مرمريس باتجاه غزة، بينها 5 سفن تابعة لتحالف "أسطول الحرية" بمشاركة أكثر من 500 شخص.