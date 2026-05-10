إسرائيل ترحل ناشطين من "أسطول الصمود" بعد احتجازهما إثر محاولة كسر حصار غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياجو أفيلا، اللذين كانا في عداد المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.

و اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول مطلع الشهر الجاري بعد انطلاقه من جزيرة كريت اليونانية، واحتجزت عشرات النشطاء المشاركين فيه، قبل أن تفرج عن معظمهم، فيما أبقت على أبو كشك وأفيلا قيد التحقيق بزعم وجود "شبهات أمنية"، بحسب وسائل إعلام عبرية.





وقالت الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب "لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة"، في إشارة إلى استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، والذي تعتبره مؤسسات حقوقية ومنظمات دولية شكلا من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين.





وذكرت التقارير الإسرائيلية أن أفيلا يعد من أبرز منظمي حملات كسر الحصار البحرية على غزة، فيما اتهمت السلطات الإسرائيلية المشاركين في الأسطول بمحاولة القيام بـ"استفزاز سياسي وإعلامي" عبر تنظيم الرحلة البحرية التضامنية باتجاه القطاع المحاصر.