حزب الله يعلن استهداف تجهيزات إسرائيلية بمسيّرة في جنوب لبنان

أعلن حزب الله عن تنفيذ عدة عمليات ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مستخدمًا طائرات مسيّرة انقضاضية ومحلّقات هجومية، و ذلك من خلال إطلاق عدة بيانات صحفيه بيانات متتالية.

وأوضح الحزب أن عملياته استهدفت تجهيزات فنية مستحدثة في بلدة البياضة بواسطة قنبلة ألقتها محلّقة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بمسيّرة انقضاضية، إضافة إلى استهداف تجمع آخر للجنود في محيط موقع جلّ العلّام بالطريقة نفسها.

وأشار الحزب أيضاً إلى تنفيذ هجوم بمسيّرتين انقضاضيتين استهدف تجمعاً لآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة خلّة راج عند أطراف بلدة دير سريان.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصعيد ميداني متواصل على الجبهة الجنوبية، يترافق مع غارات إسرائيلية مكثفة على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني.