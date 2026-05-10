ترامب يصف بايدن بالغبي والضعيف والنعسان ويطالب الوكالات الفيدرالية بهذا الأمر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن باراك أوباما انحاز عمليا إلى جانب إيران ومنحها فرصة قوية للغاية ، مشيرا إلى أن 1.7 مليار دولار نقدا نُقلت إلى طهران وتم تسليمها لهم على طبق من فضة.

وقال ترامب، في تصريحات له: تم إفراغ كل بنك في واشنطن العاصمة وفيرجينيا وماريلاند في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك ترامب الذي كان يعد شخصا رائعا للإيرانيين .

وأضاف ترامب: ووجدوا أخيرا أعظم ساذج على الإطلاق في شكل رئيس أمريكي ضعيف وغبي وهو جو بايدن النعسان.

وواصل ترامب: لمدة 47 عاما كانت إيران تسحبنا وتماطلنا وتبقي العالم في الانتظار وتقتل جنودنا بالعبوات الناسفة على الطرق وتدمر الاحتجاجات ومؤخرا قضت على 42000 متظاهر بريء أعزل.

وواصل ترامب: الديمقراطيون خارجون عن السيطرة تماما، ولن نسمح لهم بتهديد نزاهة انتخاباتنا.

وطالب ترامب جميع الوكالات الفيدرالية شراء المنتجات الأمريكية دون أي أعذار ، مضيفا: “ نحن نضع العمال والمصانع وسلاسل التوريد الأمريكية في المرتبة الأولى أكثر من أي وقت مضى”.

وختم ترامب: إدارتي تعمل على تعزيز قوانين “صنع في أمريكا” وإنهاء الثغرات المتعلقة بالإعفاءات ووقف شراء الحكومة الفيدرالية لمنتجات أجنبية عندما تكون هناك منتجات أمريكية ممتازة متاحة.