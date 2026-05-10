قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز
نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد
أبو العينين: برلمان المتوسط أصبح منصة مؤثرة للحوار.. ونرفض المساس بأمن الدول العربية
محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم
عالم بالأوقاف: الخير الذي يصدر عن الإنسان يثمر في حياته الدنيا قبل الآخرة
أبو العينين: الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارا دائما أو منتصرا حقيقيا
الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا
أبو العينين من برلمان المتوسط: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب
غدا.. أمين عام الناتو يعقد لقاءات تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الحلف في السويد
هل يجوز التيمم لكل صلاة للمريض؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف سنجر: الأزمات الاقتصادية تهدد شعبية ترامب قبل الانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب
رنا عبد الرحمن

قال خبير السياسة الدولية أشرف سنجر إن التراجع الملحوظ في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود بالأساس إلى الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأمريكي، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود، مؤكدًا أن الناخب الأمريكي يمنح الأولوية دائمًا للأوضاع المعيشية عند تقييمه للإدارة الحاكمة.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح سنجر أن استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت تراجعًا واضحًا في نسب التأييد لترامب، الأمر الذي يضع الحزب الجمهوري أمام تحديات كبيرة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأشار إلى أن التحركات العسكرية والتوترات المرتبطة بإيران لم تلقَ قبولًا واسعًا داخل الشارع الأمريكي، لافتًا إلى أن قطاعات كبيرة من الأمريكيين ترى أن المنافسة مع الصين تمثل الأولوية الاستراتيجية لواشنطن، بينما تعتبر أزمات الشرق الأوسط عبئًا سياسيًا واقتصاديًا طويل الأمد.

وأضاف سنجر أن الحزب الديمقراطي قد يستفيد من هذا المناخ السياسي، خاصة إذا تمكن من حصد أغلبية داخل مجلس النواب، وهو ما قد يمنحه أدوات أقوى لمواجهة سياسات ترامب والتأثير على ملفات الإنفاق العسكري والميزانية الفيدرالية.

كما أكد أن السياسات التجارية التي تبنتها الإدارة الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات من الصين ودول أوروبية، ساهمت في زيادة الأعباء على المستهلك الأمريكي، نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب البدائل المحلية الكافية في الأسواق.

ترامب امريكا شعبية الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

ترشيحاتنا

ماكرون

فرح الديباني: ماكرون وصف الإسكندرية بأنها جنة البحر المتوسط

هانتا

رئيس الطبية الأوربية يكشف تطورات جديدة في فيروس هانتا

الهجرة غير الشرعية

مساعد الخارجية عن الهجرة غير الشرعية: 80% من الحالات بدافع من الأسرة

بالصور

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد