إعلام عبري: نتنياهو يغادر مؤتمرا في منطقة البحر الميت ويعود للقدس لإجراء محادثة مع ترامب

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يغادر مؤتمرا في منطقة البحر الميت ويعود للقدس؛ لإجراء محادثة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمواصلة الهجمات العسكرية على إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن القوات الأمريكية حققت نحو 70% من أهدافها المحددة مسبقا.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد: "يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين ونضرب كل هدف من الأهداف المحددة".

وأضاف: "لدينا أهداف معينة كنا نسعى لتحقيقها في إيران وربما نكون قد أنجزنا نحو 70% منها.. لدينا أهداف أخرى لا يزال من الوارد جدا أن نقوم باستهدافها".

وواصل ترامب: "إيران هُزمت لكن هذا لا يعني القضاء عليها تماما".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كان قد صرح في وقت سابق بأن الجيش الإيراني "تم تدميره بالكامل".