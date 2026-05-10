بأشد العبارات.. السعودية تدين الاستهدافات الغادرة لـ الإمارات وقطر والكويت

عبّرت وزارة الخارجية السعودية ، عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت.

وفي بيان لها ، جددت الخارجية وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

كما طالبت المملكة بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية.

ودعت كذلك إلى ضرورة وقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية.

وشددت أيضا على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة".