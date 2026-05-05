وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان استمرار التنسيق بشأن أوضاع المنطقة

بحث وزيرا خارجية السعودية و الاردن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.



أجرى وزير الخارجية السعودي مباحثات مع نظيره الأردني تناولت مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لمتابعة التطورات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.





وشهدت المباحثات تأكيدًا مشتركًا على أهمية استمرار التعاون والتشاور بين المملكة العربية السعودية و الاردن تجاه القضايا الإقليمية المختلفة، والعمل على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تسهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.





كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية المهمة والتحديات الراهنة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التصعيد الحالي، ودعم المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة