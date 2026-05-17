تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 17 مايو 2026 حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، مع استمرار تراجع عدد من الأصناف الأكثر تداولًا وعلى رأسها البلطي والجمبري بمختلف أنواعه، مقابل ارتفاعات محدودة في السبيط والمكرونة والكابوريا.

وجذبت أسعار الجمبري الجامبو الأنظار بعدما سجل 583.65 جنيه للكيلو رغم تراجعه بأكثر من 40 جنيهًا، بينما استقر البلطي الممتاز قرب مستوى 103 جنيهات للكيلو، في وقت واصل فيه السبيط التحرك أعلى 359 جنيهًا للكيلو.

أصناف سجلت تراجعًا

وسجل البلطي الممتاز اليوم تراجعًا بقيمة 3.91 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 103.39 جنيه، كما انخفض سعر البلطي الصغير بقيمة 0.98 جنيه ليسجل 70.96 جنيه للكيلو،

فيما تراجع البلطي الأسواني بقيمة 1.27 جنيه ليصل إلى 94.78 جنيه.

وتراجع سعر فيليه البلطي بقيمة 5.15 جنيه ليسجل 173.42 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم



وفي المأكولات البحرية، سجل الجمبري الوسط تراجعًا بقيمة 32.72 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 344.55 جنيه، بينما انخفض الجمبري الصغير بقيمة 29.55 جنيه ليسجل 243.18 جنيه،

كما تراجع الجمبري الممتاز بقيمة 25.16 جنيه ليسجل 453.62 جنيه للكيلو.

وسجل الجمبري الجامبو أكبر التراجعات بقيمة 40.01 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 583.65 جنيه.

كما تراجع سعر الماكريل المجمد بقيمة 16.19 جنيه ليسجل 162.79 جنيه للكيلو، وانخفض سعر سمك موسى بقيمة 34.8 جنيه ليصل إلى 282.16 جنيه.

وتراجع سعر القاروص بقيمة 24.52 جنيه ليسجل 248.24 جنيه للكيلو، فيما انخفض سعر الشعور بقيمة 19.65 جنيه ليصل إلى 213.68 جنيه.

كما سجل المرجان الممتاز تراجعًا بقيمة 5.33 جنيه ليسجل 186.98 جنيه للكيلو، وتراجع البربوني الممتاز بقيمة 8.11 جنيه ليصل إلى 216.1 جنيه، بينما انخفض البربوني المتوسط بقيمة 0.62 جنيه ليسجل 174.22 جنيه.

وسجل البياض الممتاز تراجعًا بقيمة 10.62 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 157.62 جنيه، كما انخفض قشر البياض بقيمة 9.15 جنيه ليسجل 159.08 جنيه.

وتراجع سعر القرش بقيمة 11.39 جنيه ليصل إلى 108.61 جنيه للكيلو، فيما انخفض الحدادي بقيمة 4.33 جنيه ليسجل 90.67 جنيه.

كما سجلت الموزة تراجعًا بقيمة 24.12 جنيه لتصل إلى 110.44 جنيه للكيلو، بينما تراجعت الثعابين بقيمة 38.66 جنيه لتسجل 332.94 جنيه.

أصناف سجلت زيادة

وعلى الجانب الآخر ارتفعت أسعار بعض الأصناف داخل الأسواق، حيث سجل السبيط زيادة بقيمة 7.51 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 359.67 جنيه.

كما ارتفع سعر المكرونة الخليجي بقيمة 3.38 جنيه ليسجل 125.62 جنيه للكيلو، فيما زادت المكرونة السويسي بقيمة 4.19 جنيه لتصل إلى 128.57 جنيه.

وسجل السردين المجمد ارتفاعًا بقيمة 7.71 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 121.62 جنيه.

كما ارتفع سعر الكابوريا بقيمة 3.67 جنيه ليسجل 164.2 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر الوقار بقيمة 1.64 جنيه ليصل إلى 289.03 جنيه.

وسجل المرجان الوسط ارتفاعًا بقيمة 10.29 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 165 جنيهًا.