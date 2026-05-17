فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن جائزة الكونفدرالية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن مفاجاة بشأن جائزة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا العام.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: جايزة الكونفدرالية مطلعتش ٤ مليون دولار ، دي حتبدأ من السنة الجاية بعد تصديق مجلس إدارة الكاف على قيمة الجائزة الكبيرة.

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي أمس، ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر؛ فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.