تعليق قوي من مفيدة شيحة على خسارة الزمالك الكونفدرالية

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على خسارة نادي الزمالك بطولة نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم أمس أمام فريق اتحاد الجزائر.

وقال مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن هارد ليك لجماهير نادي الزمالك في هذه الخسارة الصعبة، مضيفة أن الجماهير قدموا درسا كبيرة في الولاء وكان على مستوى الرقي والاحترام.

وتابع الإعلامية مفيدة شيحة، أن نادي الزمالك أمامه بطولة الدوري، مستدركة أن كرة القدم لا يوجد فيها عدل والافضل لا يكسب دائما.

واكملت مفيدة شيحة، أن :"أقول للزمالك عملتوا اللي عليكم، وعندكم آخر الأسبوع ماتش مهم، ومش عايزين نفسيتكم تتأثر واللاعيبة تتكسر، وانزلوا الملعب بقوة علشان تراضوا جماهير الزمالك".