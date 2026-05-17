قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يمتنع المضحي عن قص الشعر والأظافر؟ دار الإفتاء تجيب
أخبار السيارات | تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026 .. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة
نهائى أبطال إفريقيا.. صن دوانز يتفوق على الجيش الملكى في الشوط الأول
بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي
السيطرة مستمرة على مضيق هرمز.. رسالة إيرانية تقلق أسواق الطاقة العالمية
برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين
نهائى دوري أبطال إفريقيا.. صن دوانز يسجل الأول في شباك الجيش الملكي
مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو
سعر الذهب في مصر الآن
مروحيات طاردته في الصحراء.. تفاصيل مقتل عراقي كشف عن القاعدة الإسرائيلية
نصفهم سيدات.. القبض على 10 متهمين استغلوا الأطفال بأعمال التسول في الجيزة
وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصدر 3 توجيهات.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات تلبية احتياجات محطات الكهرباء

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود
أ ش أ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الاستعدادات التي تجريها وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف من الوقود، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك، وكذا توفير مختلف المنتجات البترولية خلال فترة العيد.

حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشروعات التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في قطاع البترول والغاز.

كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، فضلا عن استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، مع ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز وفق الخطط الزمنية المحددة.

وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة متابعة جهود توفير مختلف المنتجات البترولية، لا سيما في فترة الأعياد، والاستعداد المكثف لموسم الصيف.

ومن جهته، أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير الموارد المالية المطلوبة للقطاعات المختلفة بالدولة، ولا سيما قطاع البترول والغاز، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة تلك القطاعات؛ لضمان توافر متطلبات التنمية ودفع العمل بها.

فيما أكد وزير البترول أن العمل يتم وفق سيناريوهات استباقية تم إعدادها للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق وعمل تكاملي مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفرق العمل من الوزارتين؛ لضمان صيف آمن في الطاقة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال فترات عيد الأضحى المبارك، فضلا عن تأمين احتياجات قطاع الكهرباء؛ لضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة البترول والثروة المعدنية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

ترشيحاتنا

ازالة

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة تعدي

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد