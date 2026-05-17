بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور ، على تفاعل بعض جماهير الأهلي بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية، مؤكدًا أن فرحة البعض بهزيمة المنافس كشفت حقيقة الانتماءات الكروية بين الجماهير.

وكتب الغندور ، عبر حسابه على “فيسبوك”: “كثير من الأهلاوية فرحانين وكأن الأهلي كسب بطولة، يبقى بلاش كلمة مش بنشجع غير الأهلي، عشان امبارح بان إنت بتحب تشجع مين وفرحت لهزيمة مين”.

وأضاف: “وأخيرًا يا ريت نلغي كلمة النادي الفلاني بيمثل مصر، وكلنا نشجع بلدنا في كأس العالم بإذن الله”.

تلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.