الغندور يدعم الزمالك: لو خسر بنشجعه أكثر عشان يرجع يكسب

شارك الإعلامي خالد الغندور جمهوره صورة لنجم الزمالك محمد شحاتة بعد خسارة الفريق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة ،عبر حسابة الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور:احنا معاك و في ظهرك و ظهر الزمالك احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب و لو خسر بنشجعوا اكثر عشان يرحع يكسب و في النهاية دي كورة مش اكثر من كده.

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.