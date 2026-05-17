قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يمتنع المضحي عن قص الشعر والأظافر؟ دار الإفتاء تجيب
أخبار السيارات | تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026 .. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة
نهائى أبطال إفريقيا.. صن دوانز يتفوق على الجيش الملكى في الشوط الأول
بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي
السيطرة مستمرة على مضيق هرمز.. رسالة إيرانية تقلق أسواق الطاقة العالمية
برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين
نهائى دوري أبطال إفريقيا.. صن دوانز يسجل الأول في شباك الجيش الملكي
مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو
سعر الذهب في مصر الآن
مروحيات طاردته في الصحراء.. تفاصيل مقتل عراقي كشف عن القاعدة الإسرائيلية
نصفهم سيدات.. القبض على 10 متهمين استغلوا الأطفال بأعمال التسول في الجيزة
وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين

النائب محمد حمزه
النائب محمد حمزه

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشروع «الدلتا الجديدة» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

الدولة تخوض معركة تنموية حقيقية 

وقال “حمزة” في تصريحات صحفية، إن المشروع يجسد رؤية الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قوي قائم على التوسع الزراعي والتصنيع الزراعي واستغلال الموارد بشكل علمي ومدروس، مؤكدًا أن الدولة تخوض معركة تنموية حقيقية لتأمين احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر فقط على استصلاح ملايين الأفدنة، بل يمثل مجتمعًا تنمويًا متكاملًا يضم مشروعات زراعية وصناعية ولوجستية وعمرانية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق استثمارية واعدة.

وأشار النائب محمد حمزة إلى أن المشروع يعكس حجم الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في ملف إدارة المياه، من خلال إنشاء محطات معالجة عملاقة وتطبيق نظم ري حديثة تحقق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المائية، وهو ما يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

مشروع الدلتا الجديد

وأضاف أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع كشف حجم التحديات التي واجهت تنفيذ هذا الإنجاز الضخم، مؤكدًا أن الإرادة السياسية القوية كانت العامل الحاسم في تحويل الصحراء إلى مناطق إنتاج وتنمية قادرة على خدمة الأجيال القادمة.

وشدد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية على أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تعزيز الأمن القومي الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ولفت إلى أن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات تنموية عملاقة؛ يعكس رؤية قيادة سياسية تؤمن بأهمية العمل والإنتاج، وتسعى لبناء دولة حديثة قوية تعتمد على التنمية الحقيقية كأساس للاستقرار والتقدم.

مشروع «الدلتا الجديدة» النائب محمد حمزه مجلس الشيوخ السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

ترشيحاتنا

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النفس تطمئن بالرجوع إلى الله لا باتباع الهوى

الأوقاف: العمل عمران.. والعمران ثلث الدين

ثلث الدين .. وزارة الأوقاف قيمة العمل والعمران

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد