قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشروع «الدلتا الجديدة» يعيد رسم الخريطة الزراعية ويفتح أبواب الأمن الغذائي لمصر

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستصلاح 2.5 مليون فدان، يُمثل واحدة من أعظم المشروعات التنموية والزراعية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، باعتباره نقلة استراتيجية غير مسبوقة نحو إعادة رسم الخريطة الزراعية وتحويل رمال الصحراء إلى قوة إنتاجية قادرة على تأمين غذاء الملايين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح «الجندي»، أن المشروع لا يقتصر على مجرد التوسع في الرقعة الزراعية، بل يعكس رؤية دولة تمتلك إرادة حقيقية لإعادة توظيف مواردها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها داخل منظومة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الدلتا الجديدة تمثل إعادة هندسة شاملة لقطاع الزراعة في مصر، عبر إنشاء قاعدة إنتاج زراعي وصناعي متكاملة تدعم سلاسل الإمداد المحلية وتحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

 نموذج متطور في إدارة الموارد المائية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يجسد نموذجًا متطورًا في إدارة الموارد المائية، من خلال الاعتماد على إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها بكفاءة عالية عبر شبكات نقل عملاقة وتقنيات حديثة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع تحديات ندرة المياه بمنهجية علمية ورؤية مستقبلية تضمن استدامة التنمية الزراعية.

وأشار «الجندي»، إلى أن أهمية المشروع تتجاوز البعد الزراعي لتصل إلى أبعاد اقتصادية وأمنية واستراتيجية، في ظل الاضطرابات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الاستيراد، موضحًا أن التوسع في زراعة الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

كما لفت النائب محمد الجندي، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لا يستهدف فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي، وإنما يؤسس أيضًا لنموذج استثماري وتنموي متكامل يقوم على تحديد أولويات الزراعة وفق احتياجات السوق والعائد الاقتصادي، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للدولة، فضلًا عن مساهمته في توفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا القديمة.

وأكد «الجندي»، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بقيادة العقيد الدكتور بهاء الغنام يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وإدارة الأصول الزراعية الجديدة، مشددًا على أن الجهاز يقدم نموذجًا مؤسسيًا حديثًا في الإدارة والتنفيذ، يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة وتحويلها إلى قاعدة إنتاجية قوية تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

محمد الجندي الشيوخ السيسي مشروع الدلتا الجديدة الموارد المائية الصرف الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

فيراري HC25 موديل 2026

تحفة مكشوفة| فيراري HC25 موديل 2026| صور

سيارة لكزس LBX Morizo RR الجديدة

وحش رياضي.. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة

نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة في 2026

نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة في 2026

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد