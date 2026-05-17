برلماني: مشروع «الدلتا الجديدة» يعيد رسم الخريطة الزراعية ويفتح أبواب الأمن الغذائي لمصر

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستصلاح 2.5 مليون فدان، يُمثل واحدة من أعظم المشروعات التنموية والزراعية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، باعتباره نقلة استراتيجية غير مسبوقة نحو إعادة رسم الخريطة الزراعية وتحويل رمال الصحراء إلى قوة إنتاجية قادرة على تأمين غذاء الملايين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح «الجندي»، أن المشروع لا يقتصر على مجرد التوسع في الرقعة الزراعية، بل يعكس رؤية دولة تمتلك إرادة حقيقية لإعادة توظيف مواردها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها داخل منظومة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الدلتا الجديدة تمثل إعادة هندسة شاملة لقطاع الزراعة في مصر، عبر إنشاء قاعدة إنتاج زراعي وصناعي متكاملة تدعم سلاسل الإمداد المحلية وتحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

نموذج متطور في إدارة الموارد المائية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يجسد نموذجًا متطورًا في إدارة الموارد المائية، من خلال الاعتماد على إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها بكفاءة عالية عبر شبكات نقل عملاقة وتقنيات حديثة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع تحديات ندرة المياه بمنهجية علمية ورؤية مستقبلية تضمن استدامة التنمية الزراعية.

وأشار «الجندي»، إلى أن أهمية المشروع تتجاوز البعد الزراعي لتصل إلى أبعاد اقتصادية وأمنية واستراتيجية، في ظل الاضطرابات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الاستيراد، موضحًا أن التوسع في زراعة الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

كما لفت النائب محمد الجندي، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لا يستهدف فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي، وإنما يؤسس أيضًا لنموذج استثماري وتنموي متكامل يقوم على تحديد أولويات الزراعة وفق احتياجات السوق والعائد الاقتصادي، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للدولة، فضلًا عن مساهمته في توفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا القديمة.

وأكد «الجندي»، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بقيادة العقيد الدكتور بهاء الغنام يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وإدارة الأصول الزراعية الجديدة، مشددًا على أن الجهاز يقدم نموذجًا مؤسسيًا حديثًا في الإدارة والتنفيذ، يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة وتحويلها إلى قاعدة إنتاجية قوية تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.