عضو زراعة النواب: افتتاح الرئيس السيسي لـ"الدلتا الجديدة" نقلة تاريخية لتأمين الغذاء

أكد النائب محمد عبد الحفيظ عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل في منطقة الضبعة، موصخا أن هذا المشروع يمثل أكبر رد عملي على التحديات الاقتصادية العالمية، ويضع مصر في مصاف الدول الكبرى التي تمتلك قرارها الغذائي عبر منظومة زراعية وتكنولوجية متكاملة، فهو يمثل نقلة تاريخية تؤمن الغذاء وتصنع نهضة زراعية مستدامة.



معجزة تنموية

وأوضح النائب محمد عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح الدولة المصرية في زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة هو بمثابة "معجزة تنموية بكل المقاييس"، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة يدعو لفخر واعتزاز كل مواطن مصري، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للسلع الأساسية.

واستعرض النائب محمد عبد الحفيظ أهم الركائز التي تميز هذا المشروع القومي، مثل الحلول الهندسية التي طرحتها الدولة عبر حفر مسار مخصوص لنقل المياه إلى المشروع، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الزراعي التي كانت تُهدر سابقاً في البحر المتوسط من خلال معالجتها وإعادة تدويرها، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد نموذجاً يحتذى به عالمياً في مواجهة الشح المائي.

واعتبر النائب أن تحديد الدولة مسبقاً للمستثمرين نوعية المحاصيل المستهدف زراعتها هو خطوة في غاية الأهمية لتعظيم حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتوجيه الاستثمارات لسد العجز الفعلي في السوق، بدلاً من العشوائية في الزراعة.

وأشار إلى أن عملية التنمية الشاملة تحتاج بالفعل إلى جهد وإخلاص من كافة الأجهزة والوزارات، وهو ما أثبته التنسيق الرفيع بين وزارتي الزراعة والري والقوات المسلحة لإخراج هذا المشروع العالمي للنور في وقت قياسي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير المشروع لما يقرب من مليوني فرصة عمل سنوية سيسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة تجذب السكان وتخفف الضغط عن الوادي والدلتا القديمة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الدعم البرلماني الكامل لكافة الخطوات التنموية التي يتخذها الرئيس السيسي، مشدداً على أن "الدلتا الجديدة" ستظل شاهداً على إرادة الدولة المصرية وقدرتها على تحويل التحديات الصعبة إلى فرص نجاح واعدة للأجيال القادمة.