برلمانية: «الدلتا الجديدة» ترجمة لرؤية الرئيس السيسي في بناء مستقبل مصر الزراعي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع «الدلتا الجديدة» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل واحدًا من أعظم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يعكس إصرار القيادة السياسية على بناء مستقبل اقتصادي قوي قائم على الإنتاج والتوسع الزراعي.

وقالت العسيلي، في بيان لها اليوم، إن كلمات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع كشفت حجم الجهد الهائل الذي تبذله الدولة في مواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد المائية وإنشاء بنية تحتية متطورة تخدم خطط التنمية الزراعية والعمرانية، مؤكدة أن ما تحقق على أرض الواقع يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يمثل مجرد توسع في الرقعة الزراعية، بل يعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرات الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يخفف من أعباء الاستيراد ويعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشادت العسيلي برؤية الدولة في تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، مؤكدة أن هذا النهج يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الجودة، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

حجم الاستثمارات الضخمة

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في شبكات الطرق ومحطات الرفع والبنية الأساسية المرتبطة بالمشروع، يعكس إيمان الدولة بأن التنمية الزراعية أصبحت محورًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، مشددة على أن مشروع «الدلتا الجديدة» سيظل شاهدًا على قدرة المصريين على صناعة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو.