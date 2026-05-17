صناعة الشيوخ: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، يعكس إصرار الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.

افتتاح مشروع الدلتا الجديدة تعزز الشفافية

وأوضح كشر، في بيان له، أن تصريحات الرئيس خلال الافتتاح حملت العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها التأكيد على أن ما تحقق من إنجازات جاء بجهود المصريين وتكامل مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة شرح تفاصيل المشروع للمواطنين والمستثمرين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة، مؤكدًا أن عرض حجم الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية التي تم تنفيذها من شبكات ري حديثة وطرق ومحطات كهرباء، يعكس حجم العمل الذي تم على أرض الواقع.

وأضاف أن مشروع "الدلتا الجديدة" لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمتد ليكون قاعدة صناعية متكاملة، من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل التصنيع الغذائي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد كشر، أن حديث الرئيس عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها يعكس رؤية استراتيجية لإدارة الموارد المائية بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتعلقة بالمياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق الاستدامة وضمان استمرارية المشروعات التنموية.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق في مشروع "الدلتا الجديدة" يمثل إنجازًا وطنيًا يدعو للفخر، ويؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، داعيًا إلى استمرار دعم هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة منها لصالح الأجيال القادمة.