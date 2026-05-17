قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة الشيوخ: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي

النائب محمد مصطفى كِشْر
النائب محمد مصطفى كِشْر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، يعكس إصرار الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.

 افتتاح مشروع الدلتا الجديدة تعزز الشفافية

وأوضح كشر، في بيان له، أن تصريحات الرئيس خلال الافتتاح حملت العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها التأكيد على أن ما تحقق من إنجازات جاء بجهود المصريين وتكامل مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة شرح تفاصيل المشروع للمواطنين والمستثمرين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة، مؤكدًا أن عرض حجم الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية التي تم تنفيذها من شبكات ري حديثة وطرق ومحطات كهرباء، يعكس حجم العمل الذي تم على أرض الواقع.

وأضاف أن مشروع "الدلتا الجديدة" لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمتد ليكون قاعدة صناعية متكاملة، من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل التصنيع الغذائي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد كشر، أن حديث الرئيس عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها يعكس رؤية استراتيجية لإدارة الموارد المائية بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتعلقة بالمياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق الاستدامة وضمان استمرارية المشروعات التنموية.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق في مشروع "الدلتا الجديدة" يمثل إنجازًا وطنيًا يدعو للفخر، ويؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، داعيًا إلى استمرار دعم هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة منها لصالح الأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس محمد مصطفى كشر جذب الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الأضحية

إياك وهذا الفعل من مغرب اليوم إذا نويت الأضحية .. الإفتاء تحذر منه

ما محظورات الإحرام

ما محظورات الإحرام؟.. علي جمعة يوضح

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يُنظِّم الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج فرسان التلاوة والإنشاد الديني للطلاب الوافدين

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يُنظِّم الحفل الختامي من برنامج فرسان التلاوة للطلاب الوافدين

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد