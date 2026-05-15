نحبة من نجوم الفن .. قائمة المشاركين في مناقشات مقترح ياسر جلال بمجلس الشيوخ

تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لعقد اجتماع مهم، الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.

ملف حقوق الأداء العلني لفناني الأداء

ويناقش الاجتماع ملف حقوق الأداء العلني لفناني الأداء، في إطار جهود تعزيز الحماية القانونية للعاملين في المجال الفني وصون حقوقهم المادية والأدبية، بما يتماشى مع التطورات في صناعة السينما والدراما والمحتوى الإعلامي.



نخبة من نجوم الفن

ويشارك في الاجتماع عدد من أبرز نجوم الفن في مصر، في مقدمتهم: محمود حميدة، ومحمد رياض، وباسم “بيومي فؤاد”، ونيللي كريم، وهاني رمزي، وعمرو سعد، وميرفت أمين، ومي عمر، ومنى عبدالغني، وهشام ماجد، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، ورشوان توفيق.

من المقرر أن يشهد الاجتماع حضور عدد من فناني مصر وممثلي الجهات المعنية، في إطار مناقشة آليات تعزيز حماية الحقوق الأدبية والمادية لفناني الأداء، بما يسهم في دعم الصناعة الإبداعية وحفظ حقوق العاملين في المجال الفني والثقافي.

ويأتي الاجتماع في ضوء الاهتمام البرلماني المتزايد بملف حقوق الملكية الفكرية، وضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعات الثقافية والفنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الاستثمار في المجال الفني