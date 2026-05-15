أمينة عرفي تصعد لـ نهائي بطولة العالم للإسكواش بعد ملحمة أمام هانيا الحمامي

واصلت البطلة المصرية أمينة عرفي تألقها في بطولة العالم للإسكواش، بعدما نجحت في التأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزها المثير على هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، بنتيجة 3-1 في مواجهة قوية ضمن منافسات نصف النهائي.

وقدمت أمينة عرفي- المصنفة الثالثة عالميًا- أداءً مميزًا خلال المباراة الماراثونية التي استمرت 103 دقائق، لتحسم التأهل الأول لها إلى نهائي بطولة العالم للكبار في مسيرتها الاحترافية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

10-12، 11-6، 11-8، 11-9.

وشهد اللقاء منافسة قوية بين اللاعبتين، حيث ظهرت هانيا الحمامي بمستوى مميز وقدمت مباراة كبيرة رغم الخسارة، في مواجهة أكدت قوة الإسكواش المصري وهيمنته على الساحة العالمية.