عسل ونور الشربيني يقودان الحضور المصري في نصف نهائي مونديال الإسكواش

تتواصل منافسات بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025-2026 وسط أجواء قوية ومنافسات مثيرة، في واحدة من أبرز البطولات العالمية في اللعبة.

وتقدم المصري مصطفى عسال والبطلة العالمية نور الشربيني، إلى جانب هانيا الحمامي وأمينة عرفي، في استمرار واضح للسيطرة المصرية على اللعبة عالميًا، خاصة في منافسات السيدات.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور نصف النهائي اليوم الجمعة 15 مايو 2026، على ملاعب بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بمتابعة المواجهات الحاسمة التي ستحدد طرفي النهائي.

وتحظى البطولة بمكانة عالمية كبيرة، باعتبارها واحدة من أهم البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للإسكواش، حيث تستضيفها مصر سنويًا بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، في ظل تنظيم احترافي يعكس ريادة مصر في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.