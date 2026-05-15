كريم عبدالجواد ونور الشربيني يتأهلان للدور نصف نهائي بطولة العالم CIB وبالم هيلز للإسكواش

شهد اليوم السابع من بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، المقامة على ملاعب At The Hills بـ Crown Extension في بالم هيلز أكتوبر وسط أجواء تنافسية قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي

حقق لاعب بالم هيلز ونادي بالم هيلز الرياضي "كريم عبد الجواد" الفوز على "يوسف سليمان" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 9-11، 11-4، 11-6، 11-5 في منافسات الرجال ليتأهل بذلك لمنافسات الدور نصف النهائي من البطولة، كما حقق اللاعب "يوسف ابراهيم" الفوز على "بول كول" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 3-11، 11-5، 11-2، 11-8 وفي الدور ذاته، و

و في منافسات السيدات فازت لاعبة بالم هيلز ونادي بالم هيلز الرياضي "نور الشربيني" المصنفة الثانية عالميا على "سلمى هاني" لتضمن بذلك التأهل لمنافسات النصف نهائي بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 9-11، 11-9، 11-3 11-6.

ويخوض اللاعبون المصريون غدًا 15 مايو منافسات النصف النهائي، حيث يلتقي مصطفي عسل لاعب نادي بالم هيلز والمصنف الأول عالميا ضد دياجو الياس المصنف الثالث عالميا ويواجه كريم جواد لاعب بالم هيلز ونادي بالم هيلز الرياضي نظيره يوسف إبراهيم في منافسات الرجال.

وفي منافسات السيدات تواجه هانيا الحمامي المصنفة الأولي عالميا على نظيرتها أمينة عرفي المصنفة الثالثة عالميا، بينما تواجه نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا ولاعبة بالم هيلز ونادي بالم هيلز الرياضي، اللاعبة أوليفيا ويفر من انجلترا.