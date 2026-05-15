إطلاق أول سيارة متنقلة لاستخراج تصاريح مزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية بالمنيا.. صور

شهدت محافظة المنيا انطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى التيسير على أعضاء المهن الطبية، حيث تم الدفع بالسيارة المتنقلة لاستخراج تصاريح مزاولة المهنة لأول مرة، وذلك أمام مبنى مديرية الشئون الصحية بالمنيا، لتكون المنيا أولى محافظات الجمهورية التي يتم تنفيذ المبادرة بها، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتقليل تكلفة ومشقة السفر على المستفيدين.

جاءت المبادرة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وتراخيص بالوزارة، وبإشراف الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتور مروة إسماعيل وكيل المديرية.

وشهد اليوم تضافرًا واضحًا لجهود الإدارات الفنية والإدارية، إلى جانب مركز المعلومات والإدارة الأمنية بالمديرية، حيث تم تنظيم العمل وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمترددين على السيارة المتنقلة.

وقد توافد عدد كبير من أعضاء المهن الطبية للاستفادة من الخدمة الجديدة، التي أسهمت في إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى السفر خارج المحافظة.

وأكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمات المقدمة والتخفيف من الأعباء عن جميع متلقي الخدمات بمختلف الفئات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنفيذ المبادرات التي تدعم العاملين بالقطاع الصحي وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

