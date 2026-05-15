الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة المنيا تحصد المراكز الأولى في الفنون التشكيلية بمهرجان إبداع 14

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فوز طلاب الجامعة بـ4 مراكز متقدمة في مجالات الفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان «إبداع 14» لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تأكيدًا لتميز طلاب الجامعة وإبداعهم الفني في مختلف المجالات الثقافية والفنية.ش

وأوضح رئيس جامعة المنيا أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه جامعة المنيا من طاقات طلابية متميزة وقدرات إبداعية قادرة على المنافسة بقوة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا حرص الجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب أحد أهم أدواتها لدعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور سالأساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية والفنية والثقافية.
حيث تألقت الجامعة بمشاركات متميزة في مجالات الفنون التشكيلية المختلفة خلال فعاليات المهرجان، الذي أُقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026.

وهنأ رئيس جامعة المنيا الطلاب الفائزين، مشيدًا بما قدموه من أعمال فنية متميزة عكست مستوى الاحترافية والموهبة التي يتمتع بها طلاب الجامعة.

وشهدت المرحلة النهائية تصعيد 9 طلاب من جامعة المنيا في عدد من المجالات الفنية للطلاب المتخصصين وغير المتخصصين، وأسفرت النتائج التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة عن فوز الطالبة لمياء قطب إبراهيم، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة، بالمركز الأول في مجال الجرافيك «متخصصين»، كما فاز الطالب بيشوي حلمي مكرم، بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة، بالمركز الأول في مجال النحت «متخصصين»، كما حصل الطالب عماد يوسف مكرم، الطالب بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة، على المركز الأول في مجال التصوير الضوئي «غير المتخصصين»، فيما حققت الطالبة آية مصطفى صالح، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، المركز الثاني في مجال الجرافيك «غير المتخصصين».

وأكد الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الإنجاز يعكس الدور الرائد الذي تقوم به الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة في اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، وتوفير الدعم اللازم لها للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الوعي وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب.

وأشرف على مشاركة الجامعة في المهرجان وليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ودفاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، إلى جانب مسؤولي النشاط الفني: ماجد ماهر غطاس، ورنده محمد خليل، الذين تولوا الإشراف على المسابقات الداخلية وتصعيد أفضل الأعمال الفنية للمشاركة بالمهرجان.
 

