قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء
كشف لغز فتاة المنيا.. رفضت خطوبته فانتقم بـ"الذكاء الاصطناعي"
دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل
مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
ترامب: إذا لم نحصل على السلاح النووي من إيران سندخل وسيتم إزالته
بفستان تايجر.. نسرين أمين تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور
مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين
نبيلة مكرم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة نجلها بأمريكا: قلبي اتكسر واتشعبطت في ربنا
مقترح برلماني: تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات
نجوم الرياضة يشاركون في تشييع جنازة والد نادر شوقي| فيديو
ترامب يلوّح بخيارات أكثر حدة ضد إيران.. والمفاوضات على حافة الانهيار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس: مصر البلد الوحيد الذي زاره السيد المسيح.. والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين قوية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية، أن مصر تنفرد بأنها البلد الوحيد الذي زارته العائلة المقدسة، مشددًا على أن أرض مصر تحمل مكانة خاصة في التاريخ المسيحي، كما أنها مهد الرهبنة المسيحية التي انطلقت منها إلى العالم كله.

وجاء ذلك خلال حوار صحفي نشرته صحيفة "جلاس كونسيوا" الكاثوليكية الكرواتية، على هامش زيارة قداسة البابا الأخيرة إلى كرواتيا، والتي اختتمها اول أمس.

وأشار قداسة البابا إلى أن أول راهب في التاريخ هو القديس أنطونيوس المصري، ومن مصر انتشرت الرهبنة إلى مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية من خلال إنشاء المستشفيات والمدارس التي تخدم جميع المصريين دون تمييز.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، أوضح قداسة البابا أن العلاقات بين الكنيستين قوية وتشهد تطورًا مستمرًا، رغم توقف الحوار اللاهوتي مؤقتًا بعد الجدل الخاص بوثيقة مباركة المثليين، مؤكدًا الرفض القاطع لكل ما يتعلق بالمثلية أو مباركة زواج المثليين.

وأضاف أن الكنائس تسعى دائمًا إلى تعزيز المحبة والتفاهم المشترك من خلال الحوار والدراسة المتبادلة والصلاة من أجل وحدة المسيحيين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تقود إلى تحقيق رغبة السيد المسيح في وحدة الكنيسة.

كما تناول الحوار قضية توحيد موعد عيد القيامة، حيث أشار قداسة البابا إلى أن بطريرك الإسكندرية هو المسؤول عن تحديد موعد العيد وفقًا لقوانين مجمع نيقية.

وحول أوضاع المسيحيين في مصر والشرق الأوسط، أكد قداسة البابا أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر قوية، موضحًا أن بعض المشكلات الفردية قد تظهر أحيانًا بحكم الكثافة السكانية الكبيرة، لكنها لا تعبر عن طبيعة المجتمع المصري.

وأشار قداسته إلى أن الأوضاع شهدت تغيرًا واضحًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام ٢٠١٤، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصبح رئيسًا لكل المصريين.

وفي ختام الحوار، وجه قداسة البابا الشكر للمسؤولين في كرواتيا على حسن استقبالهم للمصريين المسيحيين، معربًا عن تطلعه إلى توفير مكان للعبادة يخدم أبناء الكنيسة القبطية هناك.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني العائلة المقدسة الكاثوليكية الكنيسة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 125 جنيها.. الذهب يتراجع في الصاغة مع أول التعاملات المسائية

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

هبوط مفاجيء.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 15-5-2026

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك كاجوال.. كندة علوش تستعرض رشاقتها مع الأصدقاء

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

أحدث 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه في السوق المصري

سيارات زيرو
سيارات زيرو
سيارات زيرو

لوك مختلف.. بسنت شوقي تستعرض رشاقتها برفقة محمد فراج

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد