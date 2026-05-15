بفستان تايجر.. نسرين أمين تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نسرين أمين، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك خلال استمتاعها بالصيف.

ونشرت نسرين أمين، الصور التي ظهرت فيها بـ"فستان تايجر"، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".



وتفاعل عدد كبير الجمهور مع إطلالتها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "التايجر على الأسد، ايه الحلاوة دي، قمر أوي، التايجر تحفة عليكي ،أحلى فنانة،".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة نسرين، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.