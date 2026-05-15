عاش 103 أعوام| طبيب أمريكي يكشف أسرار العمر الطويل.. ما هي؟

في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول أسرار العمر الطويل والحياة السعيدة، عاد اسم الطبيب الأمريكي الراحل هوارد تاكر إلى الواجهة مجدداً، بعدما كشف قبل وفاته عن ثلاث قواعد اعتبرها مفتاحاً لحياة مليئة بالنشاط والتوازن النفسي.

جدير بالذكر أن هوارد تاكر قد عاش حتى سن 103 أعوام، وحصل على لقب “أكبر طبيب في التاريخ” وفق موسوعة جينيس.

أسرار العمر الطويل

اشتهر تاكر بمسيرته الطويلة في مجال طب الأعصاب، حيث مارس المهنة لأكثر من 75 عاماً، وظل يعمل حتى سنواته الأخيرة، ما جعله نموذجاً استثنائياً للحيوية الذهنية والجسدية في سن متقدمة.

ورغم اهتمام كثيرين بمعرفة “الوصفة السحرية” لطول العمر، أكد الطبيب الشهير أن الأمر لا يتعلق بنظام صارم أو عادات معقدة، بل بمجموعة مبادئ بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها.

أولى هذه القواعد، بحسب تاكر، هي الحفاظ على نشاط العقل بشكل دائم، وكان يؤمن بأن العقل يشبه العضلات، يضعف إذا توقف الإنسان عن استخدامه، لذلك حرص طوال حياته على التعلم المستمر وخوض تجارب جديدة، حتى إنه التحق بكلية الحقوق بعد تجاوزه الستين، ونجح لاحقاً في اجتياز امتحان المحاماة وهو في السابعة والستين من عمره.

كما شدد على أهمية القراءة، وتعلم المهارات الجديدة، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية للحفاظ على حيوية الذهن.

قواعد أطول طبيب أمريكي مُعمّر

أما القاعدة الثانية، فتمثلت في الابتعاد عن الضغائن والمشاعر السلبية، حيث أوضح الطبيب الراحل أن الغضب المستمر والاستياء يستهلكان طاقة الإنسان ويؤثران سلباً على صحته النفسية والجسدية، مشيراً إلى أن التسامح لا يعني نسيان الأخطاء، بل عدم السماح للمشاعر السلبية بالسيطرة على الحياة.

وكان يرى أن راحة البال والعلاقات الإنسانية الصحية تلعب دوراً أساسياً في تحسين جودة الحياة وإطالة العمر.

القاعدة الثالثة التي تمسك بها تاكر طوال حياته كانت “الاعتدال في كل شيء”، فقد أكد أن الحياة الصحية لا تعني الحرمان الكامل من المتع، بل تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالطعام والحفاظ على العادات الصحية.

وكان يفضل تناول الطعام المتوازن الغني بالخضراوات، مع الاستمتاع أحياناً بالأطعمة التي يحبها دون إفراط.

ورغم رحيله، لا تزال تجربة هوارد تاكر تلهم كثيرين حول العالم، باعتبارها مثالاً على أن الفضول، والتوازن النفسي، والاستمرار في التعلم قد تكون من أهم مفاتيح الحياة الطويلة والسعيدة.