المشرف على مسجد مصر بالعاصمة: المسجد مسجل في موسوعة جينيس بأكبر وأثقل نجفة في العالم بوزن 25 طن

أكد ماهر السيد المشرف على مركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، أن مسجد مصر مسجل في موسوعة جينيس في العالم بأكبر وأثقل نجفة في العالم بوزن 25 طن.



وقال ماهر السيد في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" قبة المسجد قطرها 30 مترا وارتفاع القبة من الأرض وحتى الهلال فوق المسجد 56 مترا ".

وتابع ماهر السيد :" مسجد مصر به أعلى منبر في العالم وارتفاع المنبر 17 مترا والمنبر مزود بمصعد لصعود الإمام والخطيب ".

وأكمل ماهر السيد :" تم تجميع أكبر نجفة في العالم في مكانها أسفل قبة المسجد وتم تثبيتها في القبة الخرسانية وتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية خالصة ".



ولفت ماهر السيد :" جميع الأخشاب المتواجدة في الأسقف الخاصة بمسجد مصر تم تجميعها بشكل يدوي قبل رفعها وتثبيتها في أماكنها ".